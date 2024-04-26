“ظهرت رسمي” .. أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود عبر موقع الوزارة بالخطوات وشروط القبول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن اسماء تعينات وزارة التربية العراقية العقود، وتعتبر هي من أهم المواضيع التي يبحث عنها المواطنين حيث أن الوزارة قامت بالإعلان عن هذه الأسماء من خلال الموقع الرسمي للوزارة لكي يمكنك الاطلاع عليها بطريقة إلكترونية دون الذهاب الى أي مكان لكي يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية العقود

لكي يمكنك الاستعلام عن اسماء تعينات وزارة التربية والتعليم العراقي. بنظام العقد يمكن لجميع الراغبين الاطلاع على اسماء المتقدمين فى حالة تم قبوله أم لا من خلال اتباع الطريقة الآتية:

يجب التوجه الى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي من هنا.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على موقع الوزارة.

ثم قم باختيار الخدمة التي ترغب فيها تعيينات الوزارة.

يجب استكمال جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم فى المكان المخصص بذلك.

ثم قم بالضغط على زر بحث.

سوف تتمكن من الاطلاع على الكشوفات واسماء التعينات.

ثم يمكنك معرفة تم قبولك أو لا.

ماهي شروط تعيينات وزارة التربية العراقية

لكي تتمكن من معرفة شروط وزارة التربية العراقية يجب أن تتوافر بعض هذه الشروط فى الشخص المتقدم وهي كالتالي: