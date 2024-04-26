“جهزي الفسيخ والسردين” .. موعد شم النسيم 2024 والإجازات المتبقية وموعد عيد الأضحى والعمال

العديد من الأشخاص يبحثون عن إجازة شم النسيم 2024 ويريدون معرفة الإجازات الرسمية المتبقية للعام الحالي، و إجازة شم النسيم هي فرصة جيدة لقضاء وقت مع العائلة، حيث يتجمع الناس ويحتفلون في هذه المناسبة السنوية، الاستعدادات تشمل تلوين البيض وإعداد الفسيخ والرنجة ويمكن أيضا الخروج وقضاء اليوم في الحدائق وسط الورود والزهور الجميلة المميزة فهذا اليوم ينتظر الكثير من الاشخاص لقضاء يوم ممتع، ولذلك يبحث الأشخاص عبر شبكة الإنترنت لمعرفة موعد اجازة شم النسيم 2024، ونحن سنقدم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد شم النسيم خلال المقال.

موعد شم النسيم

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الاعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو القادمة.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024