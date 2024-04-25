“عيد مجيد سعيد” .. موعد عيد القيامة 2024 ومظاهر احتفال المسيحيين به تبعًا للكنيسة

يستعد الأقباط بعد القليل من الأيام إلى مناسبة عيد القيامة، وذلك حيث بدأ الصوم منذ يوم 11 من شهر مارس عام 2024 وسوف يستمر مدة حوالي 55 يوم، وسوف ينتهي الصوم في ليلة العيد الذي يعتبر من أبرز وأهم المناسبات عند الأقباط، ولذلك سوف نستعرض موعد هذا العيد في السطور القادمة وما أهم المظاهر التي يتم الاحتفال به.

موعد عيد القيامة

سوف تحتفل الكنيسة بعيد القيامة وذلك في يوم الأحد الذي سوف يوافق يوم 5 من شهر مايو لسنة 2024، وسوف يترأس قداسة البابا تواضروس القداس الخاص بعيد القيامة في يوم السبت الذي يوافق يوم 4 من شهر مايو الكاتدرائية التي توجد في العباسية إلى كبار الرجال في الدولة.

طقوس الاحتفال بعيد القيامة المجيد

يتفرد القداس الخاص بعيد القيامة بالكثير من الطقوس والتي تكون شاملة مجموعة من الألحان تابعة إلى هذه المناسبة وأيضا الاحتفال بالقيامة، كما أن هذا القداس سوف يتخلله تمثيلية القيامة من أجل توضيح قيامة المسيح، بالإضافة إلى ذلك سوف تقوم الكنيسة بالعمل على إطفاء جميع الأنوار مع دقات الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك سوف يكون في يوم السبت الذي يوافق 5 من شهر مايو القادم، وسوف تنتهي الفترة الخاصة بانقطاع الأقباط عن الصيام أو تناول الطعام الذي يكون مصدره حيواني، والذي يمتد إلى 55 يوم من أجل انطلاق الاحتفال بيوم قيامة المسيح.