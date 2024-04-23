ع الأبواب! جدول امتحانات آخر السنة 2024 في القاهرة والمحافظات بأحدث قرارات وزير التعليم

بعد مضي حوالي خمسة أسابيع على بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتغيير جدول الامتحانات اخر السنة هذا الإعلان أثار تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول الجدول الزمني الجديد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات لعام 2024 وكذلك توقيت العطلة الصيفية وهذا ما نتعرف عليه في السطور القادمة.

جدول امتحانات آخر السنة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء تغييرات في جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024 وفقًا للتعديلات الجديدة ستنطلق الاختبارات النهائية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة والشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 وذلك قبل الموعد السابق المحدد في 25 مايو، وستستمر فترة الامتحانات حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

كما أن الوزارة أوضحت في إعلانها أن الجدول الزمني لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024 سيظل كما هو حيث ستبدأ الاختبارات في الخامس والعشرين من مايو وتختتم في السادس من يونيو لنفس العام.

موعد امتحان الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الاختبارات الخاصة بالمقررات غير المضافة في المجموع الكلي للثانوية العامة ستنطلق قبل حلول عيد الأضحى وذلك يوم الإثنين 10 يونيو، أما الاختبارات للمقررات المحتسبة في المجموع فستبدأ يوم السبت 22 يونيو 2024 وستستمر حتى 20 يوليو.

كما أعلنت الوزارة أن عطلة نهاية العام الدراسي لطلاب الصفوف الانتقالية والشهادة الإعدادية ستبدأ في 24 مايو بينما تبدأ عطلة طلاب الثانوية العامة في 21 يوليو 2024.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

تشير الخريطة الزمنية للجامعات إلى أن نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 تنتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو، ومن المتوقع أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في الجامعات خلال شهر يونيو 2024 بناءًا على الجدول الزمني المحدد لكل كلية ومعهد.