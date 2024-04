برنس وملك انفينكس الجبار.. سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero 30 4G

يكثر البحث عن مواصفات هاتف Infinix Zero 30 4G، إذ تُعد سلسلة هواتف Infinix من العلامات التجارية البارزة في عالم الأجهزة المحمولة، وقد أطلقت مؤخرًا أحدث إضافاتها إلى مجموعتها المتميزة، وهو الهاتف الذكي Infinix Zero 30 4G، إذ يُشار إلى هذا الجهاز على أنه تحفة تكنولوجية ضمن فئة Zero، حيث يجمع بين مواصفات فائقة الجودة وأداء استثنائي مع سعر تنافسي يجعله خيارًا جذابًا للمستهلكين، حيث يتميز Infinix Zero 30 4G بمكونات داخلية متقدمة وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن جودة عالية بتكلفة معقولة.

مواصفات هاتف Infinix Zero 30 4G

تشمل مواصفات هاتف Infinix Zero 30 4G ما يلي:

نوع المعالج: Helio G99، ونوع التكنولوجيا المستخدمة في هي 6 نانو، كما يوجد به معالج رسومي من نوعية Mali-G57 MC2.

التخزين: تبلغ سعة الذاكرة الصلبة 256 جيجا بايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت، ولا يمكن زيادة المساحة التخزينية للهاتف بإضافة كارت ميموري.

الكاميرا: تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 50 ميجا بيكسل، ويوجد بها فلاش مزدوج أمامي وتوجد به كاميرا خلفية ثلاثية تبلغ دقة الكاميرا الأولي فيها 108 ميجا بيكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل، وتبلغ دقة الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل أيضا.

نوع الشاشة: AMOLED، و ويبلغ قياسها 6.78 إنش وتبلغ دقتها 1080×2400 بيكسل.

نظام التشغيل: يعمل هذا الهاتف وفقا نظام تشغيل أندرويد 13 ويتميز بواجهة من نوعية XOS 13.

البطارية: تبلغ سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

يبلغ سعر هذا الهاتف في السعودية في نسخته 256 جيجا،8 جيجا رام 770 ريال، لا يوجد الهاتف في مصر بعد بشكل رسمي.

مميزات هاتف Infinix Zero 30 4G

يتميز هذا الهاتف بما يلي:

تعدد الألوان وتميز التصميم.

سعة البطارية الكبيرة.

يأتي بصوت استريو.

شاشة كبيرة.

عيوب هاتف Infinix Zero 30 4G

كما وضحنا لكم مميزات هاتف Infinix Zero 30 4G يجب أن نشير إلى عيوب هذا الهاتف، وهي كما يأتي: