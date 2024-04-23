لو عايز تعرف امتحانات اولى اعدادى امتى؟ الترم الثاني 2024/موعد بداية امتحانات نهاية العام في أسيوط والشرقية والسويس

مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية يتساءل الطلاب عن امتحانات اولى اعدادي متى حيث تعلن المديريات التعليمية عن جداول الاختبارات للفصل الدراسي الثاني لعام 2024، ويجد الطلاب في الصف الأول الإعدادي أنفسهم في بحث مستمر عن جدول الاختبارات الخاص بهم للترم الثاني من العام الدراسي وهذا ما نتعرف عليه في السطور القادمة.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني في أسيوط

وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم ستجرى الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 لطلاب المرحلة الإعدادية وتبدأ هذه الاختبارات في الثامن من مايو، ونستعرض جدول الاختبارات للصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في محافظة أسيوط:

الأربعاء 8 مايو اختبارات اللغة العربية، الخط، والإملاء، بالإضافة إلى اختبار الهندسة.

السبت 11 مايو اختبارات الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلي، والتربية الدينية.

الاثنين 13 مايو اختبارات الجبر واللغة الأجنبية.

الأربعاء 15 مايو اختبارات العلوم والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الشرقية الترم الثاني 2024

الأربعاء 8 مايو مواد اللغة العربية والتربية الدينية ستُعقد اختباراتها.

السبت 11 مايو سيتم إجراء اختبارات الهندسة واللغة الأجنبية.

الاثنين 13 مايو ستجرى اختبارات الجبر والإحصاء بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 15 مايو سيكون هناك اختبارات في العلوم، التربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 في السويس

الأربعاء 8 مايو سيكون هناك اختبار في مادتي اللغة العربية والهندسة.

الخميس 9 مايو موعد اختبار مادة العلوم.

السبت 11 مايو الطلاب سيخضعون لاختبارات في مادتي اللغة الإنجليزية والجبر.

الأحد 12 مايو سيتم إجراء اختبار في مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات اولى اعدادى الغربية الترم الثاني 2024