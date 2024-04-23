عربية كهربا من xiomi| مقدم حجز سيارة شاومي SU7 الجديدة+طريقة الحجز…عربية بتمشي لوحدها

مقدم حجز سيارة شاومي، شهد عام 2021 إعلان شركة شاومي الصينية العملاقة عن دخولها عالم صناعة السيارات الكهربائية، مما أثار ضجة كبيرة في هذا القطاع، وتسعى الشركة بخبرتها الواسعة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات إلى أن تصبح رائدة بشكل عالمي في هذا المجال وأطلقت أول سيارة لها وهي سيارة Xiaomi SU7 فهي تحفة كهربائية مميزة وكان ذلك في 30 مارس 2024، وتتميز هذه السيارة بتصميمها الرياضي الأنيق والمستقبلي، ونظرًا لذلك تساءل الكثير عن مقدم حجز هذه السيارة المختلفة.

مقدم حجز سيارة شاومي

‏بعض الإعلان المباشرة عن السيارة من قبل الشركة تسأل الجميع عن كيفية حجزها حيث يتم دفع مقدم 5000 يوان صيني، أي ما يعادل 33.500 جنيه مصري تقريباً، ويبلغ السعر الإجمالي للسيارة Xiaomi SU7 الكهربائية 216 ألف يوان، أي ما يعادل 29.900 دولار أمريكي، أو مليون 447 ألف جنيه مصري.

طريقة حجز السيارة

‏يمكن أن يتم حجز السيارة بسهولة كبيرة ولكن داخل الصين حيث أنه لم يتم طرحها في أي مكان آخر حتى الآن:

تم فتح باب الحجز داخل الصين بالفعل، وتلقت شاومي أكثر من 90 ألف طلب حجز خلال 24 ساعة فقط من إطلاق سيارتها.

ومن المتوقع بدء تسليم حجوزات السيارة للعملاء مع نهاية شهر أبريل 2024.

ويمكن الحجز من خلال التوجه إلى أحد موكلي شاومي المعتمدين في الصين أو من خلال موقعها الإلكتروني.

هل سيارة شاومي الجديدة متوفرة في مصر

لم تعلن شاومي حتى الآن عن موعد طرح سياراتها رسميًا في مصر أو عن طريقة حجزها، ويمكنك متابعة أخبار الشركة على مواقعها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر المستجدات.