طريقة تنزيل خريطة GTA 5 الموسعة الجديدة على الهواتف والكمبيوتر+موعد طرح جاتا 6 في الأسواق والمواقع

خريطة GTA 5 الموسعة التي ينتظرها عدد كبير من اللاعبين، حيث أن هناك ترقب كبير لهذه الخريطة وذلك من خلال حصول تغريدات شركة روكستار على مشاهدات وأيضًا اعجابات كثيرة وصلت إلى ملايين بالإضافة إلى أن تسريبات الخريطة توضح أنها أصبحت أضخم ويرجع السبب في كبر الحجم إلى إضافة جديدة للعديد من الجزر أما أن تكون منفصلة أو متصلة.

خريطة GTA 5 الموسعة

هناك الكثير من الأخبار على أن مطوري لعبة جاتا 6 قد قرروا إضافة جزر متصلة في اللعبة وأيضًا منفصلة وذلك أدى إلى كبر حجم خريطة اللعبة، وتكون التحديثات الجديدة المضافة إلى الخريطة كما يلي:

هناك إضافة لمدن جديدة أخرى مع Vice City.

يوجد إضافة للتصميمات والديكورات الموجودة في اللعبة، حيث تم زيادة المساحة للطرق والشوارع.

كما أن الشاطئ الرملي في اللعبة أصبح حجمه كبير.

إضافة لمركز تسوق.

خارج مدينة فايس هناك إضافة لمنطقة صناعية.

البحيرة باللعبة تكون كبيرة الحجم.

هل سيتم إطلاق جاتا 6 في عام 2024

يبحث الكثير من محبي لعبة جاتا 6 عن موعد إصدار التحديث الجديد، ولكن للأن لم تقم شركة روكستار بالإعلان عن الموعد الفعلي للإصدار بالإضافة إلى أن كل فترة تكون هناك مقاطع تشويقية عن اللعبة من أجل جذب المزيد من اللاعبين لها، وتكون توقعات موعد صدور اللعبة كالتالي: