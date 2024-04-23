قبل ما تروح المرور اعرف رسوم تجديد رخصة العربية في مصر 2024 بعد قرار المخالفات الجديدة

رسوم تجديد رخصة العربية في مصر 2024 التي يلزم على كل شخص القيام بها، حيث أن رخصة القيادة تعتبر أمرًا هامًا لمالكي السيارات أو من يقومون بقيادتها وتكون رخصة السيارة سارية لمدة معينة تحدد من قبل المرور ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها بالإضافة إلى الإدارة العامة للمرور قامت بتحديد الشروط التي تمكن أي شخص من تجديد أو استخراج رخصة القيادة، كما حددت الرسوم الواجب دفعها عند الرغبة في التجديد.

رسوم تجديد رخصة العربية

يبحث العديد من الأشخاص عن الخطوات الواجب اتباعها عند الرغبة في تجديد رخصة العربية، وتكون الخطوات المتبعة للتجديد كما يلي:

التوجه إلى مركز المرور التابع لمكان بطاقة الرقم القومي.

يلزم وجود أصل بطاقة الرقم القومي.

يجب إحضار نموذج التجديد رقم 256.

أصل شهادة التخرج وصوره منه، ويستخدم الأصل للاطلاع فقط.

تقديم الكشف الطبي للحالة الصحية لمقدم الطلب، وأيضًا كشف النظر.

صور شخصية عددها 4.

العمر المحدد لرخصة القيادة هو 18 عامًا فأكثر.

إحضار تحليل المخدرات.

لا يوجد أحكام قضائية ضد مقدم الطلب.

كما يمكن تجديد الرخصة أونلاين عن طريق زيارة بوابة المرور ، ثم تقديم الأوراق اللازمة اونلاين.

تكلفة استخراج أو تجديد رخصة قيادة السيارة 2024

أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية في مصر عن الرسوم الواجب دفعها عند تجديد رخصة العربية، وتكون هذه الرسوم كما يلي: