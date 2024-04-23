مختلفة عن كل النسخ اللي فاتت..تسريب جاتا 6 الأخير يكشف العديد من المفاجآت عن الخرائط والأسلحة والسيارات

يرغب العديد من المواطنين معرفة جميع تسريبات GTA 6 لعبة جاتا الجديدة، حيث تعد لعبة جاتا من أشهر الألعاب الإلكترونية لدى المزيد من الأجيال، وتم عمل نسخة جديدة منها باسم جاتا 6 الجديدة، وقد تم تسريب عدد من المعلومات المرتبطة باللعبة الجديدة، وفي هذا المقال سوف نوضح جميع ما يرتبط باللعبة.

تسريب جاتا 6 الأخير

الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على تسريب جاتا 6 الأخير، حيث يريدون معرفة ما هي التسريبات الجديدة التي تم نشرها بخصوص اللعبة، وجاءت هذه التسريبات على النحو التالي:

جاءت التسريبات أنه يتم الإشارة إلى أن الإصدار الجديد من اللعبة من المحتمل أن يتوفر بأبطال رجل وأنثى.

ويريد العديد من الشباب حدوث هذا التحديث بالفعل، وتم التسريب أيضا على أنه من المحتمل أن تكون البطلة في اللعبة شبيهة بالممثلة اللاتينية من جزيرة بورتيريكو الأمريكية، كما أنه من المرجح أن تكون كافة أحداث اللعبة في مدينة Vice City.

على أن تكون أحداث اللعبة في القرن الماضي في حقبة الثمانينات، وتم ملاحظة ذلك من خلال السيارات ومن شكل الملابس والمباني.

كما أنها تعمل اللعبة على التطوير الدائم، وذلك بالإضافة إلى ظهور كارل جونسون.

مما أنه لا يمكن ألا يظهر إلا في التحديثات المستقبلية.

مميزات لعبة جاتا 6 الجديدة

يوجد الكثير من المزايا الرائعة التي تتمتع بها لعبة GTA 6 الجديدة، وهذه المزايا تتمثل جميعها في النقاط التالية: