الوظائف كتييير.. تعرف على شروط تأشيرة الكويت 2024 والوظائف المُتاحة للمصريين

قامت دولة الكويت منذ فترة قليلة بفتح باب الاستقبال الخاص بطلبات منح التأشيرة أثناء شهر أبريل الحالي، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار ابتداءا من يوم الأربعاء القادم، بعد توقف دام طويلا لنحو عام ونصف، ولكن في الوقت ذاته قامت بفرض بعض الشروط والضوابط من أجل منع استغلال التأشيرات للإقامة داخل البلاد طبقا لوزارة الداخلية الكويتية.

شروط تأشيرة الكويت

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية وخاصة فئة الشباب عن شروط تأشيرة الكويت، حيث يرغبون في معرفة كافة المتطلبات التي قامت بتحديده وزارة الداخلية الكويتية لجميع المواطنين الذين يريدون السفر إليها، وجاءت هذه الشروط جاءت جميعها على النحو التالي:

اقتصر منح تأشيرات الزيارة لدولة الكويت على دخول الأب والأم والزوجة والأبناء، على ألا يقل راتب الفرد العائل عن 400 دينار كويتي أي فيما يعادل 1300 دولار أمريكي.

اشترطت أيضا الداخلية الكويتية على ألا يقل راتب الفرد العائل عن 800 دينار كويتي أي فيما يعادل 2600 دولار أمريكي، أثناء استقبال أفراد آخرين من العائلة.

من الضروري كذلك حصول الفرد الزائر على تذكرة سفر ( ذهاب وإياب ) من خلال الخطوط الجوية التي تتبع شركات الطيران الوطنية ( الناقل الوطني ).

ضوابط وشروط تأشيرة الكويت السياحية

هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي قامت بتحديدها السلطات المختصة في دولة الكويت على جميع المواطنين من كافة أنحاء العالم الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة الكويت السياحية، حيث جاءت هذه الشروط على النحو التالي: