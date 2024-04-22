فلوسك واحجز بسرعة…طريقة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 + موعد طرح وحدات لمتوسطي الدخل بمقدم 27 ألف جنيه

طريقة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 أعلنت عنها وزارة الإسكان المصرية، حيث تحرص الوزارة على توفير وحدات سكنية لكافة المواطنين الراغبين في تملك سكن خاص لهم، خاصة بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ولكن قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط التي يلزم استيفاؤها، وسوف نوضح كيفية التقديم وأهم الشروط فيما يلي.

طريقة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي عبر الموقع الإلكتروني، وذلك لكافة الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الصندوق الاجتماعي الإلكتروني الرسمي.

الضغط على أيقونة التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي.

تعبئة نموذج طلب التقديم بكافة البيانات المطلوبة مثل الاسم بالكامل ومحل السكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوجة والأطفال وغيرها.

تحديد المحافظة التي ترغب في التقديم بها.

تحميل كافة المستندات المطلوبة على الموقع.

الضغط على أيقونة تسجيل الطلب وسوف يتم المراجعة من جانب الوزارة.

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

توجد مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان المصرية التي يلزم استيفاؤها من أجل الموافقة على التقديم في شق الإسكان الاجتماعي، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم بالطلب متمتع بالجنسية المصرية ومقيم داخل أراضيها.

أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 عامًا إلى 50 عامًا كحد أقصى.

أن يملك المتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

ألا يتخطى الراتب الشهري للأعزب عن 6 آلاف جنيه مصري، أما المتزوج لا يتخطى قيمة 8 آلاف جنيه.

يلزم سداد كافة الرسوم الخاصة بقدم الحجز.

ألا يكون المتقدم يمتلك أي وحدة سكنية أو أرض سكنية في المحافظة المتقدم بالطلب بها.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

توجد مجموعة من المستندات التي يلزم تقديمها من أجل الموافقة على التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي، وهي كالتالي: