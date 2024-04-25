لو لسة مقبضتش شوف موعد صرف مرتبات إبريل 2024 المتأخرة من وزارة المالية في البنوك

موعد صرف مرتبات إبريل يبحث عنها كافة العاملين في الدول خاصة بالتزامن مع انتهاء الشهر، حيث حرصت وزارة المالية على تحديد موعد الصرف وعدد الأيام التي يستمر الصرف خلالها لكافة الموظفين، كما حددت لهم أماكن الحصول عليها وذلك بهدف مساعدتهم وتوفير الوقت والجهد، وسوف نوضح موعد صرف المرتبات فيما يلي تابعونا.

موعد صرف مرتبات إبريل

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي سابق لها موعد صرف مرتبات شهر إبريل، حيث يبدأ الصرف من يوم الأحد الموافق 21 إبريل ويستمر لمدة 5 أيام متتالية، ويستطيع كافة الموظفين الحصول على المرتبات وسحبها من أقرب ماكينة صراف آلي بكل سهولة بمجرد إيداعها في حساباتهم البنكية، كما يمكن الحصول عليها من البنوك أو فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك المرتبات في موعد شهري ثابت وإذا صادف ذلك عطلة رسمية يتم تغيير الموعد من قبل وزارة المالية المصرية.

جدول مرتبات شهر إبريل بعد الزيادة

حددت وزارة المالية المصرية جدول صرف مرتبات شهر إبريل، وذلك بعد الزيادة التي تم إضافتها لمرتبات الموظفين، ويتمثل الجدول في التالي: