جهزت الفيزا ياعم الحاج…موعد صرف معاشات مايو 2024 من الفيزا بالزيادة الرئاسية 15% الأخيرة

موعد صرف معاشات مايو يتزايد عنها البحث من كافة المتقاعدين في الدولة والمستفيدين من المعاشات، خاصة بالتزامن مع انتهاء شهر إبريل الجاري، ويذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قد قامت بالتعاون مع وزارة المالية المصرية بتحديد موعد ثابت من أجل صرف المعاشات، ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مايو بالزيادة التي أعلن عن رئيس الجمهورية، وسوف نوضح موعد الصرف في التالي.

موعد صرف معاشات مايو

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد ثابت لصرف المعاشات بشكل شهري وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي، وإذا تصادف موعد الصرف عطلة رسمية يتم الإعلان عن موعد صرف آخر، ومن المقرر أن يتم صرف معاش شهر مايو يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، وقد أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم صرف المعاش بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال شهر مارس، والتي تنص على زيادة كافة المعاشات بنسبة 15%، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.

الاستعلام عن موعد صرف معاشات مايو

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية المصرية إمكانية الاستعلام عن موعد صرف المعاشات عبر الموقع الإلكتروني وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.

اختيار أيقونة الخدمات التأمينية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاشات.

اختيار نوع المعاش المراد الاستعلام عنه.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.

النقر على خانة الاستعلام.

سوف تظهر كافة النتائج الخاصة بقيمة المعاش المستحق وموعد الصرف وغيرها من البيانات الأخرى.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة سوف يوافق يوم الخامس عشر من الشهر الميلادي، حيث يتم إيداع المعاشات في حسابات كافة المستفيدين.