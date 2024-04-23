الأسماء الجديدة هتظهر خلاص..رابط استعلام شكاوى تكافل وكرامة ومعرفة موعد قبول التظلمات

رابط استعلام شكاوى تكافل وكرامة إحدى الخدمات الإلكترونية التي حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توفيرها لكافة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وذلك بهدف التيسير على كافة المواطنين من توفير الوقت والجهد بدل من الذهاب إلى مقر الوزارة، وسوف نوضح كيفية الاستعلام في التالي تابعونا.

رابط استعلام شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع كافة الأشخاص المتقدمين بشكوى تكافل وكرامة الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، بهدف معرفة ما إذا كان تم قبول الطلب أو رفضه، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني الرسمي.

اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الشكاوى.

إدخال كافة البيانات المتعلقة بمقدم الشكوى ورقم الشكوى.

حدد مكتب التضامن الاجتماعي التابع له.

النقر على أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر كافة النتائج بمقدم الشكوى وما إذا كان تم قبول الشكوى أو تم رفضها مع توضيح الأسباب الخاصة بالرفض.

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة

يمكن تقديم شكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي في حالة تم رفض طلب الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية: