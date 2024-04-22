اقتصاد
“حديد عز” سعر الحديد في مصر اليوم ويشهد انخفاض ملحوظ يصل إلى 2000 جنية للسعر الطن
سعر الحديد في مصر اليوم
سعر الحديد فى مصر اليوم، أخر المستجدات حول سعر طن الحديد في مصر اليوم والتي تشهد حاليا أسعار مواد البناء على انخفاض كبير مقارنه بالأشهر الماضية وعلى الرغم من أن مازالت توقف تراخيص البناء في المدن، إلى أنه متاح حاليا البناء فقط في المدن الجديدة والتي أصبح يقبل عليها المواطنون في السنوات الأخيرة وإليك تفاصيل أسعار مواد البناء في مصر اليوم.
سعر الحديد في مصر اليوم
توجد العديد من شركات ومصانع الحديد في مصر والتي تختلف كل مصنع وشركه عن الأخرى في الأسعار، نظرا إلى جوده المواد المستخدمة في الصناعة ولكن أغلبها يفي بالغرض بشكل كبير ونجد أن تفاوت أسعار المصانع عن بعضها يرجع إلى المواد المضافة إلى الحديد أثناء تصنيعه والتي جميعها مستورده، وبالتالي يتأثر سعرها بسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وأيضا يختلف سعر استيرادها من دوله إلى أخرى .
أسعار مواد البناء اليوم في مصر
نوفي إليكم الآن سعر الحديد في مصر اليوم وسعر باقي مواد البناء مثل الأسمنت:
- سعر طن الحديد الإستثماري اليوم 42642 جنيه.
- سعر طن حديد عز 42680 جنيه.
- سعر شركة المصريين 45000 جنيه للطن
- سعر حديد الكومي 42000 جنيه للطن
- سعر حديد العشري 41000 جنيه للطن
- سعر حديد مصر ستيل 42000 جنيه
- سعر حديد بيانكو 41000 جنيه للطن.
- سعر شركة الجارحي 43000 جنيه للطن
- سعر حديد الداخلية 46000 جنيه
- سعر حديد الجيوشي 42000 جنيه
- سعر حديد المراكبي 43000 جنيه للطن
- سعر حديد عطية 42500 جنيه للطن
أسعار الأسمنت اليوم
توجد العديد من شركات ومصانع الأسمنت في مصر وتباين أسعار الطن بها من شركة إلى أخرى وإلى أسعار الأسمنت اليوم في أكبر الشركات المصرية:
- سعر طن الأسمنت الرمادي: 2150 جنيها.
- سعر أسمنت المسلح اليوم 2080 جنيهًا
- سعر أسمنت النصر 2030 جنيهًا
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1950 جنيهًا
- سعر أسمنت العسكري 1960 جنيهًا
- سعر أسمنت النهضة 1940 جنيهًا.
- سعر أسمنت السويدي 2180 جنيهًا في الطن
- سعر أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن
- سعر أسمنت حلوان 2080 جنيهًا في الطن
- سعر أسمنت المخصوص 2040 جنيهًا.
- سعر الأسمنت المخلوط يبدأ من 1280 إلى 1440 جنيهًا،
- سعر الأسمنت المقاوم يبدأ من 2150 و2370 جنيهًا،
- سعر الأسمنت الأبيض يبدأ من 3500 إلى 3600 جنيه