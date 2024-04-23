“قرب ينزل” .. موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل الحالي 2024 وكيفية التسجيل لتلقي الدعم

انتشر مؤخراً خبر تقديم موعد الصرف الخاص بالدعم السكني بالسعودية وهذا دعى الى ان عدد هائل من المستفيدين من الدعم السكني يبحثون عن الحقيقة، ويتم التقديم على الدعم السكني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به وذلك وفقا للمعايير والضوابط المخصصة التي حددتها الجهة المختصة ويعد الدعم السكنى من أكثر أنواع الدعم افادة والتي تحرص حكومة السعودية على أن تقدمها لمواطنيها.

موعد صرف الدعم السكني

ويعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يسألها المواطنين السعوديين ونعرف الاجابة عن الأسئلة عندما نكشف حقيقة تبكير موعد صرف الدعم السكني، قد صرحت الجهات المسؤولة في المملكة بأن لا نية لتبكير موعد صرف الدعم السكني وسيصرف في موعده.

ومن المقرر أن يصرف الدعم يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، كما هو مقرر صرف هذا الدعم في هذا الموعد من كل شهر ميلادي.، جدير بالذكر أنه في حالة أن موعد صرف المنحة يمكن أن يصادف يوم عطلة رسمية فإن الجهات المسؤولة تقوم بتقديمه يوم مثلا وذلك في حالة مصادفته يوم الجمعة، يؤجل الموعد ليوم واحد في حالة مصادفة أن يكون يوم 24 موافق السبت في هذه الحالة يُصرف الدعم يوم الأحد.

طريقة التسجيل في برنامج دعم سكني في المملكة العربية السعودية

سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في البرنامج الخاص بدعم سكني وذلك يكون كما يلي: