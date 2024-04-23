“بتخلي البيت يقلب دراما” .. تردد قناة زي الوان 2024 الناقلة لأجمل محتوى هندي على النايل سات

يبحث محبي المحتوى الهندي من أفلام ومسلسلات عن تردد قناة زي الوان 2024 بحيث أنها تذيع الأعمال الهندية المتنوعة عبر شاشتها مع عرض محتواها بشكل مستمر وبدون انقطاع، فهي تحوز بنسبة مشاهدة عالية بتنوع محتواها الهندي الذي يذاع عبر شاشة القناة، خاصة مع زيادة نسبة مشاهدة القناة بشكل كبير فهي تمتلك الكثير من المتابعين لمحتواها في الوطن العربي.

تردد قناة زي الوان 2024

تتميز القناة بأنها مجانية بالكامل فلا تحتاج إلى اشتراك لمشاهدة محتوى القناة الذي يتم إذاعته عبر شاشة القناة، ويمكن تنزيل القناة من خلال التردد الجديد عبر قمر النايل سات الذي يتم مشاهدة محتواها من خلاله، وهو كالتالي:

التردد: 11418.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مميزات قناة زي ألوان

تمتلك القناة مجموعة كبيرة من المميزات لذلك فهي تحوز بنسبة مشاهدة كبيرة من قبل مجموعة كبيرة من المشاهدين لما تقدمه من محتوى مميز يتم إذاعته عبر شاشة القناة، ومن تلك المميزات ما يلي: