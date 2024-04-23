“اشتريها دلوقتي ماتستناش كتير” .. شهادات بنك مصر الجديدة بعائد كبير وموعد الشراء والحد الأدنى

يقدم بنك مصر العديد من الشهادات الادخارية التي تجعل عدد كبير من الناس في مصر يتساءلون باستمرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شهادات بنك مصر حيث انه قرر في الأواني الأخيرة اصدار شهادة بإسم ابن مصر لمدة ثلاث سنوات حيث تأتي دوريتها مختلفة وجاء ذلك القرار لتلبية احتياجات العميل وتم إقرار ثلاث اصدارات منها العائد الخاص بها شهري وسنوي وربع ثانوي ويمكنكم من خلال هذا المقال الإطلاع على تفاصيل شهادات بنك مصر تابعوا معنى.

شهادات بنك مصر

يمكنكم من خلال النقاط التالية للاطلاع على تفاصيل شهادات الادخار المقدمة من بنك مصر:

يصل العائد السنوي للشهادة المقدمة من بنك مصر إلى 30% لأول سنة.

يصل العائد السنوي شهادة الادخار المقدمة من بنك مصر إلى 25% للسنة الثانية.

تصل العوائد السنوية للسنة الثالثة شهادة الادخار المقدمة من بنك مصر الى 20%.

اتصل العوائد الربع ثانوية المقدمة من شهادة الادخار المقدمة من بنك مصر إلى 27% لاول سنة.

تصل العوائد بدورية صرف رابعه ثانوي للسنة الثانية الى 23%.

تصل العوائد التي تأتي بدورية صرف ربع ثانوي للسنة الثالثة إلى 19%.

موعد شراء شهادات الادخار المقدمة من بنك مصر

تم بدء هذه الاصدارات الخاصة بـ شهادات الادخار لبنك مصر منذ يوم 6 مارس لعام 2024 والجدير بالذكر أن الفئات المقدمة من الشهادات الان تبدا من 1000 جنيه ويمكن مضاعفتها للأفراد القصر سواء الاجانب او المصريين حيث انه يتم احتساب المدة ابتداء من يوم العمل الثاني لشراء الشهادة.