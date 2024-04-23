“حالًا سجل بضغطة واحدة” .. التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر موقع الوزارة

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 يتم بخطوات سهلة؛ ليستطيع المواطنين أن يقوموا بحجز وحدات سكنية بأسعار مخفضة، وذلك عقب قيام الوزارة بالإعلان بأن التسجيل بسكنات عدل قد تم فتحه ويمكن التقديم له إلكترونيًا لجميع من تتوفر بهم جميع الشروط المتعلقة بالتسجيل؛ لكي يستطيعوا أن يكون لهم وحدة سكنية خاصة، وسنعرفك هنا بكيفية التسجيل وشروطه.

التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 باتباع تلك الخطوات:

الدخول للموقع الخاص بوزارة الإسكان بالجزائر بالضغط من هنا.

يتم إنشاء حساب جديد بالموقع بعد فتحه.

يتم إدخال البيانات الخاصة بحسابك الجديد من أجل تسجيل الدخول.

يتم الدخول للخدمات الخاصة بموقع الوزارة ومن ثم اختيار التسجيل ببرنامج سكنات عدل.

يتم إدخال جميع البيانات اللازمة للتسجيل.

يتم بعدها تحديد الدخل الشهري للتأكد من أحقيتك للاستفادة من وحدات البرنامج.

ومن ثم يتم إدخال الولاية الموجود بها لكي يتم توفير وحدة سكنية لك بالقرب منك.

حمل الأوراق اللازمة.

اضغط فوق تسجيل الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك شروط يتعين توفرها للتسجيل بسكنات عدل، وهذه الشروط كالتالي: