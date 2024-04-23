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“بدأ العد التنازلي” .. موعد امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية وبداية امتحانات الترم الثاني 2024
ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة موعد الإمتحانات الخاصة بهم، حيث تعد امتحانات الثانوية العامة من أكثر الإمتحانات اهتماماً في مصر، حيث يترتب على أساسها نوع الكلية التي يتم التحاق الطلاب بها، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على تفاصيل أكثر عن موعد امتحانات الثانوية العامة، فتابعونا.
موعد امتحانات الثانوية العامة
أعلن الدكتور رضا حجازي عن موعد امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو 2024، كما أنه تم الإعلان عن جدول الامتحانات الخاص بالشعبتين العملي والأدبي، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الترم الثاني لمختلف صفوف النقل سوف تبدأ في يوم 8 مايو 2024م.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي
جاء جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي كالآتي:
- يتم امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.
- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 سوف يكون امتحان الاقتصاد والإحصاء.
- وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك والتي من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو حتى يوم 20 يونيو 2024.
- امتحان اللغة العربية سوف يكون يوم السبت 22 يونيو 2024.
- أما امتحان اللغة الأجنبية الثانية سوف يكون يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.
- امتحان الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ الشعبة الأدبية، يوم 29 يونيو.
- مادة اللغة الأجنبية الأولى سوف تكون يوم الثلاثاء 2 مايو.
- يوم السبت 6 يوليو سوف تكون مادة الكيمياء والجغرافيا.
- يوم الأربعاء 10 مايو سوف يكون امتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية الشعبة العلمية، علوم الجبر والهندسة والجغرافيا لشعبة علمي رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي.