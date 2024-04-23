“بدأ العد التنازلي” .. موعد امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية وبداية امتحانات الترم الثاني 2024

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة موعد الإمتحانات الخاصة بهم، حيث تعد امتحانات الثانوية العامة من أكثر الإمتحانات اهتماماً في مصر، حيث يترتب على أساسها نوع الكلية التي يتم التحاق الطلاب بها، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على تفاصيل أكثر عن موعد امتحانات الثانوية العامة، فتابعونا.

موعد امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي عن موعد امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو 2024، كما أنه تم الإعلان عن جدول الامتحانات الخاص بالشعبتين العملي والأدبي، ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الترم الثاني لمختلف صفوف النقل سوف تبدأ في يوم 8 مايو 2024م.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي كالآتي: