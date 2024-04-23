“دلوقتي قدم” .. رابط التقديم في منحة 300 دينار وأبرز الشروط المطلوبة للتسجيل عبر وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

يتساءل قطاع كبير جدا من الأشخاص في تونس عن الخطوات التي تمكنهم من التقديم في منحة 300 دينار حيث ان دولة تونس تستعد الآن لتقديم أكبر منحة دعم مالي لجميع الأسر الأقل دخلا والاسر التي تحتاج الى تحسن في مستوى معيشتهم حيث ان الحكومة تهتم دائما في إطلاق هذه المبادرات للمساعدة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس وشروط التقديم بها تابعوا معي.

التقديم في منحة 300 دينار

تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على الخطوات التي تمكنكم من التقديم في منحة 300 دينار والدخول على رابط التقديم مباشره:

قم اولا بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من خلال النقر على هذا الرابط.

من القائمة الرئيسية انقر على أيقونة منحة 300 دينار.

ستظهر امامك عدة خيارات قم بتدوين بيانات الشخص المتقدم المطلوبة.

انقر على أيقونة كتابة البريد الإلكتروني وقم بكتابته وادخل رقم الهوية الوطنية.

قم بارفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة منك.

بعد التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح انقر على أيقونة الموافقة او ايقونة ارسال الطلب.

شروط التقديم على منحة 300 دينار

يمكنكم الاطلاع على أهم شروط التقديم في منحة ال 300 دينار من خلال النقاط التالية: