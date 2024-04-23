“الطبيعة تكسب دايمًا” .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد بجودة hd الناقلة لأجمل البرامج بإشارة قوية

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي القناة للأشهر في تقديم الأفلام الوثائقية والبرامج الوثائقية التي يحبها الجمهور حيث انها من اشهر واقدم القنوات التي تقدم ذلك المحتوى لذلك يريد عدد كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على ترددها الحالي للاطلاع على البرامج الوثائقية التي تقدم من خلالها التي تتحدث عن العلوم والطبيعة والحيوانات والطيور والأسماك والحشرات، ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الحالي لقناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات وعلى الكاميرا الصناعية عرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على على التردد الحالي لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات تابعوا معي النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد القناة:11411.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

قناة ناشيونال جيوغرافيك تهتم دائما بتقديم معلومات مهمه جدا لمشاهديها مما يجعلها تحظى على الملايين من المشاهدات، وهي تعرض عدد كبير من الأفلام والبرامج المختلفة عن الطبيعة، كما أنك تستطيع من خلالها أن تشاهد أجمل وأروع محتوى عن عالم الحيوان، وتجدر الإشارة بأنه يمكن لجميع متابعي قناة ناشونال جيوغرافيك مشاهدة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات الموضحة في النقاط التالية: