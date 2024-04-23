“علشان تعرف اضحك عليك ولا لأ” .. تموين شهر مايو 2024 ونصيب الفرد بالبطاقات التموينية تبعًا لوزارة التموين

العديد من المواطنين يتساءلون عن زيادة الأسعار في السلع التموينية، التي يتم استلامها على بطاقة التموين، ولكن أكد وزير التموين الأستاذ الدكتور علي مصيلحي أنه لا يوجد أي زيادة على السلع، ويتم بياعة السلع الغذائية علي البطاقة التموينية بالنسبة للزجاجة الزيت يكون سعرها 30 جنيه فقط لا غير، ويتم بياعة الكيلو السكر 12جنية و60قرش تقريباً والكيلو الدقيق الصافي يكون سعره 18 جنيه لتكون الأسعار في متناول المواطن المصري.

تموين شهر مايو 2024

لمعرفة أسعار السلع الغذائية التموينية يجب عليك قراءة الخطوات الآتية:

يوجد الكيلو السكر بسعر مميز وهو 12.60جنيه.

بالنسبة للزجاجة الزيت يكون سعرها 30 جنيه.

أما عن المكرونة أسعارها حسب وزنه 800 جرام سعرها 15.5جنيه، 400 جرام يكون سعرها 7.75جنيه.

الكيلو الدقيق الصافي سعره 18 جنيه.

سعر النصف كيلو فول تسعة جنيهات.

نصف كيلو عدس سعره21جنية.

كما أن سعر 800 جرام سمن صناعي يكون بما يقرب من حوالي 36 جنيه فقط لاغير.

برطمان الصلصة 300 جرام سعره 8 جنيه.

باكت الشاى سعره خمس جنيهات.

كذلك أن علبة التونه يكون سعرها يكون حوالي 18 جنيه ووزنها 140 جرام.

يوجد زجاجة خل بسعر 6 جنيه.

بالنسبة لمسحوق الغسيل فيوجد مسحوق الغسالة الاتوماتيك 800 جرام السعر 25 جنيه، ومسحوق الغسالة العادية سعره 16 جنيه وغيرها من الموارد الغذائية.

كم نصيب الفرد في التموين 2024؟

في البطاقة التموينية يحصل الفرد على 50 جنيه، ويكون البطاقة بها أربع أفراد يحصل كل فرد على خمسين جنيه وإن زادت عن ذلك يكون الفرد الخامس 25جنيه فقط .