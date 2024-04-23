“دلوقتي استعلم” .. رابط نتائج نقاط المنح والقروض 2024 في الأردن والشروط المطلوبة للاستحقاق

توفر الحكومة الأردنية كافة أشكال الدعم والمساعدات اللازمة لفئات الطبقة المتوسطة الأكثر احتياجا، بهدف تحسين مستوى الطلاب من أجل مساعدتهم في الانتقال من المراحل التعليمية المختلفة، لذلك تعتبر قطاع التعليم من العناصر الأساسية لنهضة ونمو الدولة الأردنية والمملكة الهاشمية، و قامت مديرية البعثات بتقديم المنح المالية والقروض الدراسية، ولذلك يقوموا الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط وطريقة الاستعلام عن النتائج والمنح، وفي السطور التالية سوف نتناول معكم طريقة ااستعلام عن نتائج المنح والقروض لعام 2024.

نتائج نقاط المنح والقروض 2024 في الأردن

يتقدم الطلبة والطالبات بالتسجيل في الحصول على المنح والقروض المالية المقدمة من مديرية البعثات الأردنية، ويحوز رابط الإستعلام عن نتائج نقاط المنح والقروض في الأردن اهتمام كبير من قبل الطلبة والطالبات، لذا ويجب علي الطلاب إتباع الخطوات التالية جيدا للحصول على تلك المساعدات المالية:

يجب الدخول إلي موقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات الأردنية من هنا.

ثم الضغط علي خانة التسجيل.

اذا كان ليس لديك حساب بالفعل عليك إنشاء حساب جديد على الموقع .

ثم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات بشكل صحيح.

يجب استكمال الإجراءات المطلوبة للتسجيل وإتمام جميع الإجراءات المرتبطة بالقرض.

بعد الانتهاء من التسجيل يجب الضغط علي خانة إرسال الطلب.

بعد الانتهاء من الفحص البيانات بدقة، يتم الرد على مقدم الطلب سواء بالموافقة أو الرفض.

شروط الاستحقاق لمقدم المنحة والقرض

يجب توافر الضوابط والشروط للحصول على المنح والقروض المالية المقدمة من مديرية البعثات، اليكم أهم الشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب: