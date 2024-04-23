“حالًا اعرف” .. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وأبرز شروط الاستحقاق حسب إعلان وزارة المالية العراقية

على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت العديد من الأخبار بشأن وجود زيادة في رواتب المتقاعدين في جمهورية العراق لعام 2024، الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير وتساؤل من قبل المتقاعدين، ولذلك قامت وزارة المالية التابعة إلى حكومة العراق بالافصاح عن حقيقة هذا الأمر في صورة بيان رسمي على موقعها وذلك منعًا لتداول أي أخبار كاذبة تؤثر ولو بشكل سلبي على استقرار المجتمع العراقي.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

صرحت وزارة المالية التابعة إلى حكومة العراق أن الأخبار المتداولة بشأن وجود زيادة في قيمة رواتب المتقاعدين أخبار صحيحة، وأن قيمة هذه الزيادة تصل حتى 100 ألف دينار عراقي، وأوضحت الوزارة أن الزيادة تطبق على جميع الأشخاص المتقاعدين ما عدا الذين يحصلون على راتب قدره مليون دينار عراقي، فإن قيمة الراتب الخاص بهم تبقى كما هي وأن قرار الزيادة لا يطبق عليهم.

شروط استحقاق راتب المتقاعدين في العراق

حكومة العراق قامت بوضع مجموعة من المتطلبات والشروط التي يجب أن تتوفر وذلك لكي يكون الشخص مستحق للحصول على راتب التقاعد المحدد من قبل الحكومة العراقية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: