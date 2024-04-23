“العيال الفرحة مش سايعاهم” .. تردد قناة طيور الجنة الجديد بجودة hd وإشارة قوية على النايل سات 2024

يتساءل عدد كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن التردد الحالي الخاص بقناة طيور الجنة حيث ان قناة طيور الجنة هي واحدة من أهم وأشهر القنوات التي تقوم بتقديم محتوى كرتوني للأطفال وتقوم بتقديم الأناشيد المتنوعة التي ينتظرها عدد كبير من الصغار حيث أنها تغرس فيهم عن طريق تقديم البرامج القيم الأخلاقية والفكر الجيد ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التردد الحالي لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعلى القمر الصناعي عرب سات تابعوا معي.

تردد قناة طيور الجنة

لجميع الراغبين في استقبال التردد الحالي لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات يمكنكم الاطلاع على بياناته من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: افقي.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

يمكنكم مشاهدة المحتوى الذي يقدم عبر شاشة قناة طيور الجنة مجانا الـ 100% دون الحاجة إلى دفع اشتراكات شهرية وبجودة عالية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق إدخال بيانات القناة وترددها الحالي الموضحين في النقاط التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

اسم القناة على الرسيفر: قناة طيور الجنة.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة من القنوات المميزة التي تظل تعرض كثير من أفلام الكرتون المميزة التي لا حصر لها، ومن الجدير بالذكر أن من ضمن المميزات ما يلي: