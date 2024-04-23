“ببساطة وسهولة دلوقتي هتطلعها” .. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وأنواعها والأسعار تبعًا لهيئة السجل المدني

بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي يجب استخراجها في مصر ولهذا نكشف اليوم عن طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 بكل سهولة من خلال هيئة السجل المدني ، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الانترنت ، كما نكشف عن جميع الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي ، ونوضح الحالات التي يجب تجديد بطاقة الرقم القومي ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وأنواعها.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

يستطيع جميع المواطنين المصريين في جميع المحافظات المصرية استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال تحضير الأوراق المطلوبة وشراء استمارة الرقم القومى من خلال مكتب السجل المدني الخاص بمحافظتك ثم تحضير الأوراق المطلوبة وتقديمها

إلى الموظف المسؤول.

أولًا قم بزيارة أحد فروع هيئة السجل المدني.

قم بشراء استمارة بطاقة الرقم القومي المناسبة لك.

ثم قم بتسجيل جميع بياناتك الشخصية في الاستمارة.

ثم قم بتحضير صورة بطاقة الرقم القومي القديمة أو شهادة الميلاد في حالة عدم وجود البطاقة.

يجب وجود شهادة المؤهل الدراسي.

قم بختم استمارة بطاقة الرقم القومي من جهة العمل في حالة العمل في أحد المصالح الحكومية.

ثم قم بتسليم جميع الأوراق إلى موظف السجل المدني لتقوم بالتقاط صورة البطاقة الشخصية.

يمكن استلام البطاقة بعد 15 يوم .

أنواع استمارة الرقم القومى وأسعارها

توجد الكثير من أنواع استثمار الرقم القومي ومنها استمارة عادية وسعرها 30 جنيهًا ويتم استلام البطاقة بعد 15 يوم ، كما توجد استمارة مستعجلة بعد 24 ساعة وسعرها 175 جنيهاً ، كما توجد استمارة يتم استلام البطاقة بعد ساعتين وسعرها 515 جنيهًا ، ويجب أن لا يقل عمر المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي عن 15 عام.