“اعرف هتصرف امتى” .. موعد صرف تموين شهر مايو 2024 تبعًا لوزارة التموين وأسعار السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة عن نصيب الشخص الواحد من بطاقة تموين شهر مايو 2024 حيث يشمل كل مالك بطاقة تموين ويصل عددهم إلى 21 مليون اللذين يستفيدون من الدعم التمويني كل شهر، وهذا بناء على ما تم بيانه، حيث يتم صرف السلع التموينية لكل شخص بحسب عدد الأشخاص التي تحتويهم كل بطاقة الاستفادة على ما تقرر القيام بصرفه من سلع، مع إختيار حد أدنى على كل بطاقة تموينية.

موعد صرف تموين شهر مايو 2024

بينت وزارة التموين أن صرف تموين شهر مايو 2024 من المقرر صرفه من بدء الشهر، وأوضحت كذلك نصيب الشخص من بطاقة التموين والتي يتم الصرف عليها لكل شخص، حيث جاء توزيعها في ما يلي:

يتم الصرف لكل شخص زجاجة زيت تزن 80 مللي، وبحد أقصى أربعة زجاجة من الزيت على البطاقة التموينية.

نصف كيلو من السكر لكل شخص مسجل على البطاقة التموينية، وبحد أقصى ستة كيلو سكر على كل بطاقة تمويني.

أسعار السلع التموينية

هناك بيان واضح عن أسعار السلع التموينية الواجب صرفها خلال شهر مايو للأشخاص المستفيدين من البطاقات التموينية، حيث كانت أسعار السلع في ما يلي: