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“هسة ظهرت” .. قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة والشروط اللازمة للاستفادة منها
يبحث عدد كبير من المواطنين في دولة العراق بشكل مستمر عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والتي تقوم بصرف الدعم لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي العراقي، كما توفر وزارة العمل وكذلك الشؤون الاجتماعية الموجودة في العراق الدعم للمواطنين محدودي الدخل وهذا عن طريق تقديم الدعم المادي، وهذا بعد التأكد من أنهم يستحقوا الدعم.
أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024
يمكنك الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل العراقي من هنا.
- النقر على اختيار طلب الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية الذي يوجد في الصفحة الأولى في القائمة.
- الضغط على الخيار الخاص بالوجبة التي ترغب في التعرف عليها.
- كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة حول الطريقة الذي تريد الحصول على الدعم من خلالها.
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الحصول على الدعم وهي تكون كما يلي:
- أن يكون الشخص المتقدم من المواطنين العراقيين.
- يكون الحد الأدنى الخاص بعدد الأسرة الخاصة بالمتقدم هو 4 أفراد.
- لا يقل العمر الخاص بالمتقدمين من النساء عن سن 15 عام، وكذلك لا يتجاوز عمر 55 عام.
- يجب أن تتوافر به جميع الشروط التي قامت وزارة العمل الاجتماعي بتحديدها للقبول وكذلك الحصول على الدعم.
- كذلك أن من جملة الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم أنه يجب أن تقوم بتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إثبات الاستحقاقية.