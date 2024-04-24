“هسة ظهرت” .. قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة والشروط اللازمة للاستفادة منها

يبحث عدد كبير من المواطنين في دولة العراق بشكل مستمر عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والتي تقوم بصرف الدعم لهم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي العراقي، كما توفر وزارة العمل وكذلك الشؤون الاجتماعية الموجودة في العراق الدعم للمواطنين محدودي الدخل وهذا عن طريق تقديم الدعم المادي، وهذا بعد التأكد من أنهم يستحقوا الدعم.

أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2024

يمكنك الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية أو موقع وزارة العمل العراقي من هنا.

النقر على اختيار طلب الاستعلام على أسماء الرعاية الاجتماعية الذي يوجد في الصفحة الأولى في القائمة.

الضغط على الخيار الخاص بالوجبة التي ترغب في التعرف عليها.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة حول الطريقة الذي تريد الحصول على الدعم من خلالها.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الحصول على الدعم وهي تكون كما يلي: