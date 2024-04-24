“اعرفه والحق احجز بسرعة” .. موعد حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 عبر موقع وزارة الإسكان والشروط المطلوبة

في الساعات الأخيرة، يبحث العديد من المواطنين عن موعد حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024، حيث أوضحت وزارة الإسكان عن توفر شقق سكنية جديدة تابعة لبنك الإسكان والتعمير في مجموعة كبيرة من المحافظات، كما أنها تتميز تلك الشقق بدفعة مقدمة لا تتجاوز 25 ألف جنيه، ويتم تقسيط المبلغ الباقي على مدار 5 إلى 7 سنوات، لذلك من خلال السطور التالية، سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة التقديم على شقق بنك الاسكان والتعمير.

موعد حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

وفرت وزارة الإسكان الاجتماعي الكثير من الوحدات السكنية المتنوعة بالكثير من المناطق السكنية ومن ضمنها منطقة المستثمرين الشمالية، وتشمل هذه الأماكن السكنية الجديدة مجموعة كبيرة من أماكن الترفيه والخدمات المختلفة التي تبسط الحياة اليومية على الأشخاص، لذلك وفرنا لكم خطوات التسجيل على شقق بنك الاسكان والتعمير 2024.

قم بالدخول على منصة بنك الاسكان والتعمير من هنا.

ثم قم بالولوج على خيار حجز الوحدات السكنية.

ثم اختر مكان الوحدة التي ترغب بها.

ثم أرفق كافة المعلومات المطلوبة.

أيضا إرفاق المستندات المطلوبة.

ثم النقر على زر “إرسال الطلب”.

شروط الحصول على شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

بعد أن وفرنا لكم خطوات حجز شقق الاسكان والتعمير وفرنا أيضاً الشروط المطلوبة للاستفادة من الشقة السكنية والحصول عليها من شقق بنك الاسكان والتعمير الجديدة: