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“يا فرحة الموظفين بالإجازة” .. موعد إجازة عيد تحرير سيناء للقطاع العام والخاص والعطلات المتبقية في شهر أبريل 2024
بحث الكثير من المواطنين عن إجازة عيد تحرير سيناء 2024 عبر جوجل، وذلك تزامناً مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ونحوه الى أن عيد تحرير سيناء هذا العام 2024، سيكون أول إجازة للموظفين بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك 2024، حيث ستوافق إجازة عيد تحرير سيناء 2024، يوم الخميس 25 أبريل الحالي.
موعد إجازة عيد تحرير سيناء
يوافق إجازة عيد تحرير سيناء 2024، يوم الخميس من الأسبوع القادم الموافق 25 أبريل الجاري، وبعدها يأتي يوم العطلة الرسمي الجمعة وكذلك يوم السبت، وبهذا يحصل الموظفين الحكوميين على عطلة من العمل لمدة 3 أيام متواصلة.
العطلات المتبقية في شهر أبريل 2024
وقد جاءت العطلات المتبقية في شهر أبريل 2024 الرسمية لموظفي القطاعين الحكومي والخاص لشهر أبريل الحالي 2024، على النحو التالي:
- حيث ان سوف يكون يوم الجمعة 19 أبريل المقبل ويوم السبت 20 أبريل (عطلة أسبوعية).
- وسيكون يوم الخميس عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2024.
- وسيكون يوم الجمعة 26 أبريل ويوم السبت أيضاً 27 أبريل 2024 (عطلة أسبوعية).
مواعيد بعض إجازات الموظفين الرسمية في 2024
قد جاءت الإجازات الرسمية للقطاعات الخاصة والعامة على النحو التالي:
- سوف يأتي عيد العمال يوم الأربعاء الموافق مايو 2024.
- وسيكون عيد الفصح القبطي، يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.
- وجاء ايضاً عيد شم النسيم، يوم الإثنين 6 مايو 2024.
- وجاء يوم وقفة عرفات إجازة وذلك يوم السبت 15 الموافق يونيو 2024.
- عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد 16 يونيو 2024.
- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين 17 يونيو 2024.
- إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الأحد 30 يونيو 2024.