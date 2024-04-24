“أخيرًا نزل رسمي” .. جدول امتحانات الصفوف الإعدادية 2024 حسب إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية

يتصدر موعد انطلاق جدول امتحانات الصفوف الإعدادية محركات البحث بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك من كثرة بحث الطلاب وأولياء الأمور من جميع محافظات مصر، وأهم ما تم التنويه عنه هو جدول الشهادة الإعدادية التي اهتمت به المديريات التعليمية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصفوف الإعدادية

قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على بدء انطلاق المرحلة الابتدائية والإعدادية في يوم 25 مايو 2024، لتضع كل مديرية من المديريات التعليمية في كافة المحافظات جدول امتحانات صفوف النقل في جميع المراحل، تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وفقاً الخريطة الزمنية لعام 2024 يوم 25 مايو المقبل، حيث يختلف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من محافظة لأخرى.

أهم ضوابط امتحانات الصفوف الإعدادية

لابد من الالتزام ببعض الضوابط والقواعد خلال امتحانات الصفوف الإعدادية لعدم الإخلال بأي قوانين موضوعية لتتمثل في: