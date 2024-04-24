“شوف هتاخد كام؟” .. جدول صرف رواتب شهر ابريل بالزيادة المقررة 2024 وموعد صرف المتأخرات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رواتب شهر إبريل ستصرف مع الزيادة الجديدة التي تم إقرارها من قبل وزارة المالية وجاء ذلك نتيجة لبعض التغيرات الاجتماعية الجديدة، بحيث تم الإعلان عن جدول صرف رواتب شهر ابريل لكل الوزارات والهيئات في خلال 5 أيام لكل شهر، وخلال 3 أيام من كل شهر تصرف رواتب العاملين ومن في حكمهم.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل

تم الإعلان عن موعد صرف رواتب شهر إبريل للعام الحالي لكل العاملين داخل الدولة يوم 21 إبريل وهو ما يوافق يوم الخميس من شهر إبريل الجاري، بناء على جدول صرف رواتب شهر ابريل فإن المتأخرات سيتم صرفها يوم 4 و 7 من نفس الشهر، وبناء عليها فإن مستحقات العاملين ستكون متوفرة في ماكينات الصراف الآلي في تلك المواعيد التي تم الإعلان عنها.

جدول صرف الرواتب لشهر إبريل

تم وضع الجدول الزيادات الجديدة للرواتب الخاص بكل درجة وظيفية، وجاءت كالتالي: