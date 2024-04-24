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“شوف هتاخد كام؟” .. جدول صرف رواتب شهر ابريل بالزيادة المقررة 2024 وموعد صرف المتأخرات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رواتب شهر إبريل ستصرف مع الزيادة الجديدة التي تم إقرارها من قبل وزارة المالية وجاء ذلك نتيجة لبعض التغيرات الاجتماعية الجديدة، بحيث تم الإعلان عن جدول صرف رواتب شهر ابريل لكل الوزارات والهيئات في خلال 5 أيام لكل شهر، وخلال 3 أيام من كل شهر تصرف رواتب العاملين ومن في حكمهم.
موعد صرف مرتبات شهر إبريل
تم الإعلان عن موعد صرف رواتب شهر إبريل للعام الحالي لكل العاملين داخل الدولة يوم 21 إبريل وهو ما يوافق يوم الخميس من شهر إبريل الجاري، بناء على جدول صرف رواتب شهر ابريل فإن المتأخرات سيتم صرفها يوم 4 و 7 من نفس الشهر، وبناء عليها فإن مستحقات العاملين ستكون متوفرة في ماكينات الصراف الآلي في تلك المواعيد التي تم الإعلان عنها.
جدول صرف الرواتب لشهر إبريل
تم وضع الجدول الزيادات الجديدة للرواتب الخاص بكل درجة وظيفية، وجاءت كالتالي:
- تصرف رواتب الدرجة الممتازة تكون حوالي 12.200 جنيه.
- كما أن زيادة مرتبات الدرجة العليا تكون 10.200 جنيه.
- زيادة مرتبات المدير العام تكون حوالي 9200 جنيه.
- رواتب الدرجة الأولى تبلغ 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية تبلغ المرتبات 8000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الثالثة تبلغ 7500 جنيه.
- تصل مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الخامسة تبلغ 6500 جنيه.
- كما أنه قد زادت مرتبات الدرجة السادسة لتصل ل 6000 جنيه.