“افرح قربت تاكل لحمة” .. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد استطلاع هلال ذي الحجة فلكيًا

بين معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى عقب رؤية هلال ذي الحجة سيكون في تمام الساعة 2:39 على حسب القاهرة وهو ما يوافق اليوم الذي يوافق 6 يونيو، وذلك بناء على الحسابات الفلكية، وبذلك فإن هلال ذي الحجة سيولد بعدما يحدث الاقتران في امان الساعة 2:39 مساءً حسب توقيت القاهرة، ولذلك فإن تفاصيل أول يوم لعيد الأضحى سيكون بعد رؤية الهلال، وهو ما يعني أن أول أيام عيد الأضحى لعام 2024 سيكون يوم 16 يونيو.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

بين المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد عيد الأضحى بحسب اقتران هلال ذي الحجة سيكون يوم السادس عشر من شهر يونيو لعام 2024، وتكون الوقفة يوم 15 يونيو وهو ما يوافق يوم السبت، وبناء على الحسابات الفلكية فإن بداية شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة وهو ما يوافق 7 يونيو لعام 2024، وهي حسابات مبدأين لكن الرأي النهائي سيكون للمملكة العربية السعودية لتحديد الموعد نتيجة لارتباطه بموسم الحج، وسوف يولد هلال شهر ذي الحجة بعدما يحدث الاقتران وذلك في الساعة 2:39 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 6 يونيو وهو يوم رؤية الهلال.

هلال شهر ذي الحجة

وبناء على استطلاع هلال ذي الحجة فهو من المتوقع أن يبقى في سماء مكة لمدة 11 دقيقة، أما في القاهرة فإنه سيبقى لمدة 18 دقيقة عقب غروب الشمس في يوم الرؤية، وبالنسبة لبقية العواصم والدول العربية من المتوقع أن يبقى الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدة 18 دقيقة.