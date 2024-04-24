“نزله وسلي وقتك بالمتعة والإثارة” .. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 وطريقة تنزيله بجودة hd

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أكثر القنوات الفضائية البارزة والتي تقوم بالتركيز على أن تعرض كل ما يكون جديد في الدراما التركية، وذلك حيث أنها تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المهمة والتي تقوم باستعراض الأحداث الكبيرة والتاريخية، ولهذا السبب أصبحت هذه القناة من القنوات المشهورة جدا، حيث أنها في الفترة الأخيرة بدأت بعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي وكذلك قيامة عثمان بصورة واضحة وكذلك جودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يتابع قناة الفجر الجزائرية عدد كبير من مختلف أنحاء الدول العربية، كما ينتظر محبس المسلسلات التركية معرفة التردد الخاص بقناة الفجر الجزائية بفارغ الصبر، وتذيع هذه القناة المسلسل الشهير قيامة عثمان في كل يوم خميس، وذلك بسبب أنه حاز على شهرة كبيرة وواسعة وسوف نقوم بتوضيح التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي النايل سات وهو يكون كما يلي:

جودة القناة تكون HD.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ هو 3/4.

معدل الترميز يكون 27500.

الاستقطاب يكون بشكل أفقي.

التردد يكون 12034.

القمر الصناعي الذي سوف يتم عرض القناة عليه هو النايل سات

ما هي طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية

تستطيع أن تقوم بضبط هذه القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك بطريقة سهلة وذلك يكون من خلال اتباع الخطوات التالية: