“لولو في نونو” .. تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2024 على النايل سات الناقلة لأحلى الأغاني ومميزات القناة

في الفترة الأخيرة يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة وناسة كيدز، والتي تعتبر من القنوات المميزة جدا بالنسبة للأطفال وكذلك الكبار من المتابعين في مختلف الدول العربية وهذا من أجل أن يستمتع الأطفال بمجموعة كبيرة من الأغاني وكذلك الأناشيد الممتعة، وهذا الذي جعلها من أكثر القنوات شهرة وشعبية في الوطن العربي، كما تحرص قناة وناسة على أن تقوم بتقديم محتوى يكون تعليمي وكذلك ترفيهي والكثير من المعلومات التي تكون مفيدة.

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال 2024

سوف نقوم بتوفير التردد الخاص بقناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وهي يكون كما يلي:

القمر الصناعي الذي عليه القناة هو نايل سات.

التردد يكون 11470.

معدل الاستقطاب يكون بشكل عمودي.

المعدل الخاص بالترميز 27500.

معامل تصحيح الأخطاء يكون 5/6.

الجودة تكون في صورة SD.

نبذة عن قناة وناسة

تعتبر قناة وناسة للأطفال التي يتم بثها على القمر الصناعي نايل سات هي من القنوات المميزة والممتعة جدا في المحتوى الخاص بها من أغاني وأناشيد، كما أن القناة تقوم بتقدم أغاني لولو الجديدة التي أصبح يفضلها الكثير من الأطفال، وتقوم القناة بتشغيلها دون انقطاع وبشكل مستمر على مدار اليوم.

في الفترة الأخيرة حدث إقبال كبير وواسع على قناة وناسة كيدز وهذا بسبب ما تشهده هذه القناة من حب في قلوب الأطفال في الوطن العربي عامة، وذلك حيث أن هذه القناة أصبحت تحتل مكانة مميزة في قلوب الكثير من الأطفال صغار السن، كما أنهم اعتادوا على الأناشيد والأغاني والبرامج الخاصة بها.