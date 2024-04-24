“قرب ينزل” .. موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2024 تبعًا لوزارة الإسكان السعودية والشروط اللازمة للاستحقاق

يعتبر الدعم السكني من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها مجموعة كبيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية ولهذا نكشف اليوم عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2024 حيث أعلنت وزارة الإسكان وموقع سكني أنه سيتم صرف الدعم السكني يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري ، من المتوقع أن يتم إيداع رواتب الدعم السكني في صباح يوم الخميس ويتمكن جميع المواطنين المستحقين صرفها في موعدها المحدد.

موعد صرف الدعم السكني لشهر أبريل 2024

يتبقى فقط أقل من 10 أيام على موعد صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية وذلك للمواطنين الذين لا يمتلكون سكن على مستوى جيد للمعيشة حيث يتم توفير الدعم السكني وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الأخيرة وإليكم خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لشهر أبريل 2024:

أولًا قم بالدخول عبر موقع بوابة سكني من هنا.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية لحسابك.

ثم قم باختيار الدعم السكني.

ثم اضغط على استعلام.

تظهر قيمة الدعم السكني التي تحصل عليها وموعد صرفها.

شروط الحصول على الدعم السكني 2024

بعد معرفة موعد الحصول على الدعم السكني لشهر أبريل الجاري يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم السكين عن شروط استحقاق الدعم وهي كالتالي :