الساعة هتتغير امتى!.. موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024

مع بدء ارتفاع درجة الحرارة يسأل العديد من الأشخاص عن تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي، وهناك العديد من الأشخاص المحبين للصيف ينتظرون عودة تطبيق التوقيت الصيفي، حيث يتم تغيير الساعة في الصيف بمقدار 60 دقيقة وقد تم الإعلان عن تغيير الساعة ابتداء من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من هذا العام، وذلك يكون تبعا للقانون الذي تم إصداره من مجلس النواب طبعا لعودة تطبيق نظام التوقيت الصيفي لعام 2024.

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر 2024

يتميز تغيير التوقيت الصيفي بعدة مميزات من أهمها أنه يقوم بتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك عن طريق استغلال ضوء الشمس خلال ساعات طويلة من النهار وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 24 لسنة 2023 العام الماضي بشأن تنظيم التوقيت الصيفي وقد نص هذا القانون على بعض الأمور وهي كالاتي:-

ينص هذا القانون على أن الساعة يتم تغييرها ابتداء من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

يتم تعديل الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بزيادة 60 دقيقة على الساعة.

بعد أن تم إلغاء التوقيت الصيفي في مصر عاد منذ العام الماضي وذلك بعد مرور سبع سنوات من إلغائه.

تم تنفيذ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023 لأول مرة.

يأتي هذا القانون تحت إطار توفير الطاقة والاقتصاد مع مراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد ودول العالم.

يأتي هذا القرار وفقا لبيانات مجلس الوزراء.

طريقة ضبط التوقيت الصيفي في مصر 2024 على أجهزة الكمبيوتر والمحمول

يمكن ضبط التوقيت الصيفي في مصر لهذا العام 2024 على أجهزة الكمبيوتر والمحمول بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق إتباع هذه الخطوات الآتية:-