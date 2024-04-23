“ابسطوا وهيصوا هتاخدوا زيادة” .. رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة وموعد الصرف 2024

مع الدخول في نهاية شهر أبريل يتساءل الكثيرين ممن يتقاضون معاشات التأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية مقترنة بالزيادات التي أعلن عنها في شهر فبراير الماضي، وهنا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد صرف معاشات مايو بالزيادة وطريقة الاستعلام وأماكن الصرف أيضًا.

الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن كافة ما يخص المعاشات وذلك عن طريق اتباع ما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من هنا.

إدخال البيانات التي يطلبها الموقع مثل الاسم وكلمة المرور.

الضغط على بند استعلام عن قيمة المعاش.

إدخال كافة البيانات اللازمة لإتمام عملية الاستعلام.

أخيرا النقر على بند استعلام لتظهر لهم كافة المعلومات التي يرغبون في معرفتها.

موعد صرف معاشات مايو

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني في بيان لها على أنه سيجرى صرف مستحقات ومرتبات أصحاب المعاشات مع بداية كل شهر جديد، ومن ثم سيكون صرف مستحقات شهر مايو 2024م مع الدخول في الساعات الأولى منه وسيكون الموافق ليوم الأربعاء 1 مايو 2024، وبإمكان جميع المستحقين لمعاشات التأمينات الاجتماعية صرف مستحقاته من خلال عدة طرق هي كالتالي: