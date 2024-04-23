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“فرصة استغلها حالًا” .. رابط التسجيل للحصول على الدعم التكميلي في الأردن 2024 والشروط المطلوبة
يبحث عدد كبير من المواطنين في الفترة الأخيرة عن الرابط الخاص بالتسجيل في الدعم التكميلي في الأردن 2024، وذلك حيث يعتبر هذا واحد من المجهودات الحكومية التي تقوم بها الأردن من أجل توفير حياة مستقرة وكريمة للأسر وكذلك من أجل القضاء على الفقر والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها جميع الناس خلال هذه الفترة.
الدعم التكميلي في الأردن 2024
أعلنت حكومة الأردن عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يقدم على هذا الدعم النقدي، وهذه الشروط تكون كما يلي:
- في البداية يشترط أن يكون الشخص المتقدم أردني الجنسية وكذلك يقيم فيها بشكل دائم.
- لا يكون الشخص المتقدم موظف في القطاع الخاص أو القطاع العام.
- لا تتمتع أسرة الشخص المتقدم بدخل شهري يكون ثابت.
- أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك أصول أو عقارات غالية الثمن.
- يجب أن يتم تقديم جميع المستندات والأوراق التي تثبت استحقاقية الحصول على الدعم.
كيفية التسجيل في الدعم التكميلي الأردن
يوجد مجموعة من الخطوات من أجل التسجيل في الدعم التكميلي وهي تكون كما يلي:
- في البداية عليك التوجه إلى موقع صندوق المعونة الوطني الرسمي من هنا.
- بعد ذلك عليك اختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات المتاحة.
- اختيار الخدمة الخاصة بالدعم الوطني.
- بعدها عليك كتابة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة منك بطريقة تكون صحيحة ودقيقة.
- إدخال الرقم الخاص بالهوية الوطنية للفرد المتقدم وهذا مع التأكد من أن البطاقة تكون سارية المفعول.
- الضغط على أيقونة استعلام.