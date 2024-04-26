“شوفها هســــه MALAZIMNA“ نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق بالرقم الامتحاني epedu.gov.iq

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن نتائج الثالث متوسط بالعراق وهي تعتبر واحدة من أهم المراحل التعليمية وذلك لأنها تقوم بتحديد الطريق التعليمي لدى الطلاب وذلك ما يثير القلق بينهم ويرغب كل من الطالب وولي الأمر الاستعلام عن النتائج لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق منصة إلكترونية يمكنك من خلالها الاستعلام عن النتيجة وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثالث متوسط

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم أن النتيجة لم تظهر بعد ومن المقرر أن يتم رفعها على الموقع في الأيام القليلة القادمة وذلك عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح وجمع الدرجات كما أكدت على عدم القلق والتوتر، كما أكدت على أنه يجب الحرص على الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة والابتعاد عن أي مصادر غير موثوق منها وذلك لضمان صحة النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يجب على جميع طلاب مرحلة الثالث متوسط اتباع الخطوات الآتية من أجل الاستعلام عن النتائج بنجاح: