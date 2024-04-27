“اخلصي من زنهم عيالك واسعديهم“ .. نزلي تردد قناة وناسة بيبي نايل سات وعربسات Wanasah لمشاهدة أحلى أغاني الأطفال
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات
أعلنت إدارة قناة وناسة عن التردد الجديد الخاص بهم والذي يمكنك من خلاله استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك وبشكل مجاني ولا تحتاج إلى دفع رسوم أو كود تشفير وهي تعتبر من القنوات المفضلة للأطفال والتي انتشرت منذ فترة ليست كبيرة ولكنها حازت على شعبية كبيرة بسبب الأغاني التي تقدمها للأطفال على مدار اليوم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة بيبي نايل سات.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات
يجب العلم أن قناة وناسة لا تقتصر في محتواها على المحتوى الترفيهي فقط بل تقوم أيضا ببث مجموعة من البرامج التعليمية والدينية التي تعلم الطفل الأخلاق والآداب الدينية كما أنه تعلمهم أيضا الصلاة لذلك قم بإضافة القناة ضمن قائمة قنوات من خلال استخدام التردد التالي:
- التردد: 11430.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
تردد قناة وناسة الجديد
حرصت قناة وناسة على توفير أكثر من تردد يساعدك في تنزيل القناة لذلك يمكنك تنزيلها بواسطة القمر عرب سات باستخدام التردد الآتي:
- التردد: 11270.
- الجودة: SD.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
استقبل قناة وناسة على التليفزيون
يوجد مجموعة من الخطوات التي يتطلب منك اتباعها عند تنزيل القناة والتي تكون على النحو التالي:
- في بداية الأمر يتطلب منك الدخول على قائمة الإعدادات الخاصة بالرسيفر.
- ومنها قم بالنقر على خانة التركيب اليدوي ثم بعد ذلك انتقل إلى خيار أضافة قناة جديدة.
- يتطلب منك تحديد القمر الصناعي الذي تريد من خلاله تنزيل القناة.
- قم بادخال تردد القناة بالإضافة إلى البيانات الأخرى المتعلقة بالقناة.
- أخيرا بمجرد الضغط على كلمة حفظ سوف يتم استقبال القناة بكل سهولة.