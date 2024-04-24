رابط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي وخطوات التسجيل بالمنظومة

أطلقت الجهات المسؤولة رابط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي، وذلك لتمكين العملاء من حجز وشراء الدولار للاستخدام الشخصي عبر منظومة الأغراض الشخصية، هذه المنظومة تهدف إلى تقنين عمليات الحجز للعملة الأمريكية، مما يضمن للمواطنين الحصول على الكمية الكافية من الدولار، وقد تم تحديد الحد الأقصى للمبلغ المسموح به لكل شخص بـ 4000 دولار.

رابط حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي

يتاح لجميع المواطنين في ليبيا إمكانية حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي إلكترونيًا، حيث أعلن المصرف المركزي الليبي عن إمكانية حجز مبلغ 4000 دولار للأفراد عبر الإنترنت، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، يجب أن يكون هذا المبلغ مخصصًا للاستخدام الشخصي فقط، يمكن التسجيل على الموقع الرسمي للمصرف المركزي، ثم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على المبلغ المخصص.

خطوات التسجيل بالمنظومة

يمكن للأفراد التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية للاستفادة من المبلغ النقدي المخصص من الدولار أو غيره من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع البنك المركزي الليبي.

الدخول إلى منصة العملات الأجنبية الإلكترونية الرسمية.

إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات المطلوبة.

إدخال رقم الجوال والرقم الوطني، ورقم جواز السفر.

تأكيد التسجيل بإدخال الكود المرسل في رسالة نصية إلى الهاتف الجوال.

كتابة رقم الحساب البنكي لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل بمنظومة الأغراض الشخصية

حدد المصرف المركزي في ليبيا مجموعة من الشروط اللازم استيفاؤها للتسجيل، وهي كالتالي: