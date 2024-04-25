“هُنــــا 4000 دولــار فــوري fcms.cbl.gov.ly“ 4000“ التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 لحجز العملات الأجنبية

قام مصرف ليبيا المركزي بفتح باب الحجز للعملات الأجنبية كما أوضح أنه يحق لكل مواطن الحصول على ما يقارب نحو 4000 دولار أمريكي على مدار العام ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على العملات الأجنبية، لذلك سوف نوضح لكم من خلال مقالنا شروط حجز العملات الأجنبية مصرف ليبيا المركزي، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات الحجز بالتفصيل.

شروط حجز العملات الأجنبية مصرف ليبيا المركزي

إذا كنت ترغب في حجز الدولار الأمريكي من أجل الأغراض الشخصية يجب التأكد من توافر تلك الشروط لديك:

يشترط أن يكون لدى المواطن حساب بنكي فعال، ويجب أن يكون متوفر لديه المبلغ الذي يريد تحويله.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط أن لا يتعدى المبلغ المحدد وهو 4000 دولار أمريكي فقط لا غير.

يرجى تقديم بطاقة الهوية الشخصية الخاص بالمواطن ويجب أن تكون سارية.

يجب التحقق من وجود أي مشاكل في الحساب البنكي تعطل عملية التحويل.

يتطلب من المواطن التواجد داخل العراق بشكل مستمر.

خطوات حجز العملات الأجنبية منظومة الأغراض الشخصية

عند حجز العملات الأجنبية يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها والتي تكون كالآتي: