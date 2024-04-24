“أمتع قنوات الطبيعة“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل وعربسات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص من مختلف الدول وذلك لأنها تقوم بعرض حياة الحيوانات والطيور في الغابات والحياة الطبيعية، كما أنها تحرص أيضا على توضيح نشأة الحيوانات وذلك من أجل تثقيف المتابعين ومدهم بالمعلومات التي لا يعرفها الكثير، لذلك يتساءل الكثير عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وذلك ما سوف نقدمه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

قم بتنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر الخاص بك بواسطة القمر الصناعي نايل سات وذلك باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 3000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر سهيل سات

يجب العلم أن قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من القنوات المجانية والتي يمكنك تنزيلها دون الحاجة إلى دفع اشتراكات ويمكنك استقبالها الآن من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11669.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر عرب سات

حرصت القناة على توفير أكثر من تردد على الأقمار الصناعية المختلفة وذلك حتى يسهل على الجميع استقبالها وذلك من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11526.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

كيفية استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على التليفزيون

اتبع الخطوات التالية من أجل استقبال القناة بكل سهولة في المنزل ودون الحاجة إلى الذهاب لمركز صيانة والخطوات كالآتي: