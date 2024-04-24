شوف مرتبك كام.. ما هو مقدار رواتب الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في مصر 2024؟!
يعتبر الحد الأدنى للأَجور بالقطاع الخاص من أكثر الأشياء التي تهم المصريين، والتي قد أعلن عنها المجلس القومي الخاص بالأجور في مصر، حيث أن المجلس أوضح بعض التفاصيل الخاصة بالأجور التي يجب أن تمنح للعاملين في القطاع الخاص وذلك وفقًا لقانون العمل التي يجب أن تتبعه كافة مؤسسات الدولة، كما يحرص المجلس على جعل أجور العاملين في القطاع الخاص مرتفعة حيث وصلت الأجور بعد الزيادة إلى 6000 جنيها.
كم يبلغ الحد الأدنى للأَجور بالقطاع الخاص
ومن جانبها فقد أوضحت وزارة العمل أن هناك زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص وتصل هذه الزيادة إلى 6000 جنيهًا، ويكون قرار الزيادة على جميع مؤسسات الدولة ما عدا المؤسسات التي بها مشروعات متناهية الصغر ويكون عدد العمال بها 10 أو أقل، ولقد جاءت تفاصيل الزيادة تكون كالآتي:
- يعود قرار الزيادة إلى القرار الصادر من وزارة التخطيط رقم 27 التابع لعام 2024.
- ينص القرار على أن تبدأ الرواتب من 6000 أو أن يكون الحد الأدنى للرواتب هو ذلك المبلغ، أما الحد الأقصى فتقوم كل مؤسسة بتحديده تبعا لكفاءة العامل.
- تصرف الزيادة في الرواتب بدء من الأول من مايو 2024.
زيادة الأجور في القطاع الخاص
أصدرت وزارة العمل بالتناسق والتعاون مع وزارة التخطيط المصرية، العديد من القرارات بشأن العمال في منظومة القطاع الخاص، وتكون القرارات كالتالي:
- الزيادة سوف تطبق بدءاً من مايو على أن يكون أقل راتب 6000 ويزيد تبعا للدرجة الوظيفية وأيضًا سنوات العمل.
- إذا كان المؤسسة تمر بأزمة مالية عليها أن تتقدم للوزارة بطلب الاستثناء من رفع الحد الأدنى للأجور.
- يلزم على كافة مؤسسات جمهورية مصر العربية الخاصة برفع الأجور بدء من أول مايو حتى 15 مايو 2024.
- يكون هناك اتحادات في كل محافظة لمراقبة التزام الشركات والمؤسسات بالزيادة.
- أما المشروعات التي تكون بعدد قليل أو تحت مسمى متناهية الصغر لا تطبق عليها قرارات الوزارة بشأن الزيادة.