“الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz“ رزنامة صب منحة البطالة 2024 بالجزائر وشروط التقديم

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن رزنامة صب منحة البطالة ووفقا لما صرحت عنه وكالة التشغيل داخل الجزائر أنه سوف يتم إيداع مبلغ المنحة في حسابات المستفيدين على أيام متتالية كما أنه سوف يتم تحديد موعد الصرف على حسب رقم الحساب البريدي الخاص بالمستفيد وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نذكر أيضا الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم على المنحة.

رزنامة صب منحة البطالة

قامت الوكالة بتطبيق نظام جديد عند صرف منحة البطالة وهو أن يتم تحديد يوم الصرف على حسب اخر رقم في الحساب البريدي الخاص بك وذلك من أجل تقليل التكدس والازدحام ومن المقرر أن تكون كالتالي:

الأشخاص الذين حساباتهم تنتهي بالارقام 0، 1، 2، 3 سوف يتم صرف المنحة الخاصة بهم يوم 26 من كل شهر ميلادي.

بينما الأشخاص الذين حساباتهم تنتهي بالأرقام 4، 5، 6 من المقرر أن يكون موعد الصرف الخاص بهم هو يوم 27 من كل شهر ميلادي.

أما فيما يخص الأشخاص الذين حساباتهم تنتهي بالأرقام 7، 8، 9 سوف يتم صرف المنحة يوم 28 من كل شهر.

شروط التقديم على منحة البطالة

إذا كنت تريد التقديم على منحة البطالة يجب التحقق من توافر الشروط التالية لديك: