“بـــادر بالطـــلب هُنـــــا eccp.poste.dz“ رابط طلب البطاقة الذهبية 2024 عبر بريد الجزائر وشروط الحصول على البطاقة

أطلق البريد الجزائري رابط إلكتروني يمكنك من خلاله الحصول على البطاقة الذهبية وهي عبارة عن بطاقة تابعة للبريد ويمكنك استخدامها في جميع المعاملات المالية المختلفة سواء كانت عمليات البيع أو الشراء، كما يمكنك أيضا استخدامها في تسديد جميع الخدمات الحكومية والخاصة، ولكن يجب العلم أنه يتم طلب البطاقة الذهبية بالجزائر وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

طلب البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل طلب البطاقة الذهبية والتي تكون كالتالي:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبريد الجزائري. من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على خانة البطاقة الذهبية. قم بملء النموذج من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم البطاقة الوطنية، الاسم، العنوان، رقم الهاتف. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى تصلك وقم بتسديد الرسوم الخاصة بها عند الاستلام.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل طلب البطاقة الذهبية والتي تتمثل في:

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي فعال، ويجب أن يكون فيه ما لا يقل عن 10.000 دينار.

يشترط أن يتعدى عمر المتقدم 18 عام.

يجب إرفاق البطاقة الوطنية الخاصة بالمتقدم ويجب أن تكون فعالة.

يرجى إرفاق نسخة من شهادة ميلاد المتقدم.

يجب تقديم إثبات محل سكن المتقدم.

خطوات تحديث رقم الهاتف الخاص بالبطاقة الذهبية

يجب العلم أن رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الذهبية يتم التواصل معك من خلاله عند مواجهة أي مشاكل في البطاقة، ويمكنك تحديثه من خلال اتباع الخطوات التالية: