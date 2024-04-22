ياحظكم اجراءات سريعة لزيادة دعم السلع التموينية علي بطاقة التموين.. فرصة لـ اضافة المواليد الجدد

اضافة المواليد لزيادة دعم السلع ما يتم البحث عنه بشكل مكثف عبر جوجل لمعرفة الشروط التي يتم بناء عليها إضافة المواليد، وبناء على تصريح رسمي من قبل وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أنه تقدم بطلب للموازنة العامة من أجل أن يتم إضافة المواليد للأسر المحتاجة على البطاقات التموينية في أقرب وقت من أجل الحصول على التموين، وهي الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة لاحتياجهم على تلك السلع التموينية التي تساعدهم في الظروف الاقتصادية الصعبة.

اضافة المواليد لزيادة دعم السلع

اضافة المواليد لزيادة دعم السلع لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا للحصول على الدعم ، خاصة أن تلك الفئة التي تشمل إضافة المواليد، وبالنسبة للبطاقات التموينية التي يستفيد منها 61 مليون مواطن من خلال الحصول على دعم السلع التموينية، و71 مليون مواطن يحصلون على الخبز ولذلك فإن ميزانية دعم الخبز تصل ل 91 مليار، ودعم السلع التموينية يصل ل 36 مليار جنيه.

ولذلك من المقرر أن يتم إضافة الأطفال التي يزيد عمرهم عن عامين، وفي حالة كان عدد الأفراد المسجلين في البطاقة 4 أفراد فقط بحيث أن البطاقة الواحدة لا تشمل أكثر من 4 أفراد.

أسس اضافة المواليد لزيادة دعم السلع

يتم إضافة المواليد لزيادة دعم السلع في حالة كان عدد الأفراد في البطاقة أقل من 4 أفراد بحيث لا تحتوي أي بطاقة تموينية على أكثر من 4 أفراد كما يحصلون على الدعم التمويني.

لزيادة دعم السلع في حالة كان عدد الأفراد في البطاقة أقل من 4 أفراد بحيث لا تحتوي أي بطاقة تموينية على أكثر من 4 أفراد كما يحصلون على الدعم التمويني. ومن المقرر أن يضاف الأطفال أقل من عامين للحصول على السلع التموينية المقرر صرفها بحيث يتم إضافتهم للحصول على التموين.

وفي حالة رفض إضافة الأطفال الجدد يكون عدد المسجلين في البطاقة التموينية يزيد عن 4 أفراد لذلك يرفضون إضافة أطفال جدد للبطاقة التموينية.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

يمكن إضافة المواليد لزيادة دعم السلع عن طريق الدخول إلى منصة موقع مصر الرقمي، واتباع الخطوات التالية: